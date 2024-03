Jesi | compra una macchina per il pellet ma era un truffa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Ancona), 8 marzo 2024 – Nuovacommessa in città, denunciata dalla polizia una 23enne napoletana. La vittima, uomo 67enne, a metà gennaio si è presentato in commissariato, ha sporto querela per. Dopo aver visto un annuncio, sul sito marketplace del social network Facebook, in cui veniva messa in vendita un’auto per la produzione di, contattava il venditore tramite messaggistica lasciando i suoi recapiti telefonici. Poco dopo, riceveva una chiamata via Messenger di una donna, che forniva alla vittima un numero di cellulare al quale chiamare, preavvisandola che avrebbe risposto il marito col quale trattare dell’acquisto. Effettuata la chiamata, la vittima si accordava in effetti con un uomo per il pagamento a titolo di caparra della somma di 450 euro, una volta ricevuto il codice di tracciamento ...