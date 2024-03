Jane Alexander contro Beatrice in diretta | “Forse non avrei dovuto dirlo”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 8 marzo 2024) Come ogni giorno, anche oggi Myrta Merlino nella parte finale di Pomeriggio 5 si è occupata del Grande Fratello e questa volta con lei in studio a commentare le dinamiche della casa c’era anche. In particolare la conduttrice ha trasmesso le immagini di Anita OlivieriLuzzi: “La chiave tra me e lei è Giuseppe. – ha dichiarato Anita – lei prende le nostre debolezze, le manipola e le usadi noi. È proprio una donna cattiva. Lei non ha mai avuto una persona al suo fianco con cui stare veramente. I suoi rapporti erano determinati solo dai nuovi ingressi. Come Simona che è la nuova figurina nell’album di. In lei vedo rabbia e tristezza. Si tratta di una persona che non si è realizzata davvero e che non vuole che gli altri lo facciano , provo ...