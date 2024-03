Jabil | Cerreto FdI | fare tutto il possibile per scongiurare abbandono multinazionale da Marcianise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 8 marzo 2024). “Faccio fatica a comprendere come siache un colosso mondiale dell’elettronica che produce a, epicentro dell’area industriale più grande del Mezzogiorno, tra le altre cose le colonnine elettriche per la somministrazione di energia per autovetture, voglia andare via in un momento così attrattivo per questo mercato, ponendo, senza un concreto orizzonte 250 lavoratori specializzati, all’intemperia. Sono convinto che il governo Meloni che oggi, attraverso l’attento operato del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, che ringrazio per aver sin da ora assicurato la continuità degli ammortizzatori sociali e il tavolo di crisi aperto, voglia adoperarsi per creare le condizioni per unapermanenza disul territorio.” – Così l’on....