J.K. Rowling denunciata alla polizia per presunta transfobia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) La scrittrice della saga di Harry Potter ha ricevuto una denuncia a seguito di presunti comportamenti transfobici. La presentatrice tv britannica India Willoughby ha dichiarato pubblicamente di aver segnalato J.K.per. La conduttrice del talk show Loose Women di ITV, prima anchorwoman transgender della tv britannica ha rivelato di aver recentemente presentato una denuncianei confronti della controversa scrittrice di Harry Potter in un'intervista con Byline TV andata in onda mercoledì sera. La notizia è il culmine di una faida in corso da anni tra Willoughby esui social. L'autrice ha ripetutamente utilizzato il pronome sbagliato per riferirsiconduttrice, e quest'ultima ...