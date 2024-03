Iveco chiude a +2 | 5% in Borsa su ipotesi interesse di Leonardo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Seduta di forti acquisti suin Piazza Affari: il titolo, in evidente rialzo dall'inizio della giornata quando ha raggiunto un massimo di 12,6 euro, ha concluso in aumento del 2,5% a quota 12,2 dopo ledi stampa di undiper la divisione dei veicoli militari.

