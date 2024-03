Iv | al via Leopolda | oggi dedicata alle donne | sul palco anche il padre di Ilaria Salis Rpt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "La prima giornata della dodicesima edizione dellasi aprirà questa seraore 21 e sarà incentrata sulla festa delle”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. Aprirà Lucia Annibali, subito dopo Matteo Renzi accompagnerà sulildi, rivolgendo un appello a Meloni: senza rispetto dello stato di diritto l'Italia in Europa dovrebbe impegnarsi a smettere di pagare Viktor Orban. E ancora, ci sarà Nasim Eshqi, l'alpinista iraniana che lotta per i diritti dellecontro il regime, Andrée Ruth Shammah, regista teatrale, **Maria Clotilde Adosini**, campionessa di scherma che ha rinunciato alla vittoria per fair play, Francesca Cavallo, autrice di 'Storie della buonanotte per ...