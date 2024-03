Italmobiliare | il fatturato cresce di oltre il 20% | agli azionisti dividendo da 3 euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Si è chiuso con trend positivi e risultati in forte crescita il 2023 del Gruppo, la holding di partecipazioni della famiglia Pesenti. Ildel Gruppo si è attestato a 585,8 milioni di, in aumento del 21,1% rispetto al 2022: merito, soprattutto, della miglioramento dell’efficienza delle società in portafoglio, in particolare di Caffè Borbone (ricavi a 300,4 milioni di, in crescita del 14,3%), Casa della Salute (ricavi a 42,8 milioni di, +31,8%), Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (ricavi di 56,2 milioni di, in crescita del 20,5%) e Italgen (ricavi per 56,8 milioni di, in crescita del 13,7%). Il Consiglio di Amministrazione giovedì 7 marzo ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di ...