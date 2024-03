Ita | aereo ammaccato sul muso | “Ha preso un gabbiano” Ma un’ ipotesi diversa fa spavento…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Momenti di paura il 7 Marzo 2024 per i passeggeri del volo ITA AZ-108 decollato da Roma Fiumicino e diretto ad Amsterdam (Paesi Bassi). Mentre l’stava uscendo dalla pista 25 di Fiumicino un uccello ha colpito ildell’. In assenza di indicazioni anomale, l’equipaggio ha continuato la salita a FL340 ma ha poi deciso di rientrare a Fiumicino per un atterraggio in sicurezza sulla pista 16L circa 45 minuti dopo la partenza. Un A320-200 sostitutivo, registrato EI-DTE ha raggiunto Amsterdam con un ritardo di circa 2,5 ore. L’dell’incidente è ancora a terra a Roma circa 11 ore dopo il rientro. Sul web però, sin da subito, sono circolatepiù o meno fantasiose riguardo l’incidente.Leggi anche:perde una ruota durante il decollo: tragedia sfiorata Bird ...