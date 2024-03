Istat | 1 | 4 milioni le imprenditrici | 64 | 8% senza dipendenti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gli imprenditori che operavano in Italia nel 2021 erano oltre 4e 800mila. Di questi circa 1milione 460mila erano donne (30%). Lo sottolinea l'in un Report sulle donne e l'impresa spiegando che rispetto al 2015 si osserva una leggera crescita della prefemminile di circa 65mila unità (+0,9 punti percentuali). La grande maggioranza (il 64,8%) delle donnenon ha, un tasso che è maggiore di quello dei colleghi uomini (il 62,4%). Lehanno un'età media più bassa (49 anni) dei loro colleghi maschi (52 anni), grazie ad una più cospicua componente under35. Nella classe di 50 anni e più le donne rappresentano il 26,5% del complesso degli imprenditori. Lo squilibrio si riduce leggermente nella classe di età centrale (33%) e in modo più ...

