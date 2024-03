Israeliane come trofei a Gaza | Capezzone non digerisce le ipocrisie sinistre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Era iniziato nel migliore dei modi, con gli auguri per il Giorno della Donna a tutte le ospiti in studio: poi la situazione è degenerata. Tra Daniele, la conduttrice Bianca Berlinguer e Concita De Gregorio sono volati gli stracci durante la trasmissione Prima di Domani, in onda su Rete 4 venerdì 8 marzo. Ma riavvolgiamo il nastro, per comprendere meglioe su quale tema si è sviluppato il diverbio tra il maschio “fascista” –si è autodefinito ironicamente il direttore editoriale di Libero – e le due donne etichettate“progressiste”. L'incendio verbale è divampato quandoha redarguito le donne che, durante una delle odierne manifestazioni contro il patriarcato, “hanno sfilato inneggiando alla Palestina”. Un controsenso, secondo l'ospite, perché “il patriarcato è ...