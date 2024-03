Israele e Hamas | saltate le trattative al Cairo | niente tregua prima del Ramadan

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le delegazioni diplomatiche coinvolte nei negoziati traalper trovare un accordo su unadell’inizio del mese delsi sono ritirate. Stati Uniti, Qatar e la stessahanno richiamato per consultazioni i propri inviati, confermando che un cessate il fuoco anche temporaneo tra le parti è impossibiledel 10 marzo., che non aveva inviato nessun delegato ma che partecipava tramite gli Usa, ha confermato la volontà del governo di procedere a un’invasione di terra della città di Rafah, l’ultimo grande centro ancora non occupato dalle truppe dell’IDF nella Striscia di Gaza. Crescono nel frattempo anche le tensioni al confine con il Libano.le ...