“Io sono casta da 6 anni” | la confessione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello spiazza il pubblico

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ieri sera, giovedì 7 marzo, è andato in onda su Canale5 il doppio appuntamento settimanale di. Serata difficile quella di ieri, vinta a mani basse dalla concorrenza con Doc – Nelle Tue Mani 3 su Rai1. Il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ha tenuto con il fiato sospeso 5.570.000 spettatori per uno share del 29,6%, contro i 2.126.000 telespettatori e uno share del 15,22% di. Gli argomenti trattati da Alfonso Signorini, inutile ripetersi,ormai gli stessi da mesi. Nonostante l’eliminazione a sorpresa di Grecia, si è tornati a parlare del rapporto trae Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, aveva ammesso la mancanza dicon la volontà di volerci riprovare. “La ...

Alberto Castagna - chi sono l’ex moglie e l’ultima fidanzata. Alberto Castagna è stato sposato con l’ex moglie la dermatologa Pucci Romano per soli due anni: dalla loro unione arrivava Carolina. Alberto Castagna l’ex ... (metropolitanmagazine)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi confessa : "Ecco da quanti anni sono casta". Il video. In alto il video con Beatrice Luzzi protagonista È trascorsa già da un po' la mezzanotte quando Beatrice Luzzi , al Grande Fratello , si lascia andare ad ... (today)

Grande Fratello: Beatrice ammette di essere casta, Perla racconta delle notti in tugurio con Mirko: sono fiera di me, io ho provato a crescere. Ho guardato quello che lei ha detto, ho pensato di essere come lei mi ha descritto, poi ho capito che ho costruito tanti rapporti". La ragazza ha affermato ...libero

Beatrice Luzzi lascia tutti senza parole: "Io casta da 6 anni, con Garibaldi.." (1 / 2): La 17esima edizione del Grande Fratello sta ormai per volgere al termine. Il noto reality show ha confermato anche quest'anno un grande successo di pubblico, entusiasta da una stagione che si è rivela ...donna.fidelityhouse.eu

Beatrice Luzzi ammette: “Non faccio sesso da sei anni”: L'attrice ha confessato di non avere intenzione di relazionarsi ancora con Giuseppe Garibaldi e che fuori dalla casa non funzionerebbe: "Siamo troppo ...fanpage