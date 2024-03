(Di venerdì 8 marzo 2024) Un grande sogno: da Venezia a Los Angeles con un film candidato addirittura all’dopo aver conquistato il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema. “Venire in America è statobello, si chiude il cerchio di un sogno: viaggiare, conoscere Los Angeles.l’? Chiaramente sarebbe un sogno, èse ce lo”. A parlare sono Seydou Sarr e Mopustapha Fall, i protagonisti del film Iodi Matteo Garrone, candidato all’come miglior film straniero. In collegamento da Los Angeles, in attesa della serata degliche incoronerà i film vincitori nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, i due diciannovenni senegalesi ...

Cagliari-Napoli - lo ?schiaffo? a Zielinski : titolare - ma il capitano è Rrahmani. titolare sì, ma senza fascia sul braccio. Piotr Zielinski torna in campo: dopo il turno di riposo forzato in Champions League contro il Barcellona - non è ... (ilmattino)

“Solo una parte della storia”. Il Ny Times contro Io Capitano di Garrone - in corsa agli Oscar. Un appuntamento attesissimo, quello della prossima notte degli Oscar che assegnerà le preziose statuette per i migliori film e i migliori attori/attrici. E ... (thesocialpost)

Io Capitano agli Oscar 2024, gli attori: “Vincere È veramente difficile anche se ce lo meritiamo”: Un grande sogno: da Venezia a Los Angeles con un film candidato addirittura all’Oscar dopo aver conquistato il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema. “Venire in America è stato veramente bello, si ch ...ilfattoquotidiano

Oscar 2024, la “costante tedesca” nel duello per il miglior film straniero. Ma Io Capitano è nella cinquina: Annus mirabilis per la cinquina del miglior film internazionale. E non solo perché tra i fab five ai 96mi Oscar compare il candidato tricolore Io Capitano di Matteo Garrone, a due anni dalla nominatio ...informazione

Boom di truffe agli anziani: "Impariamo a difenderci": Le truffe agli anziani e a persone sole e vulnerabili si consumano ... il comandante della compagnia di Viareggio Capitano Marco Colella ed il comandante di stazione, luogotenente Marco Romoli, ...lanazione