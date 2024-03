Internazionalizzazione ed innovazione | il ruolo cruciale delle Camere di Commercio Italiane all’estero celebrato alla Camera

Internazionalizzazione, riunita la Cabina di Regia Mimit-Maeci: Si è svolta oggi a Palazzo Piacentini la XII riunione della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, sotto la co-presidenza del Ministro ...teleborsa

Intesa Ice-Invitalia per sostenere il made in Italy: Un protocollo d'intesa tra Ice (Istituto per il commercio estero) e Invitalia (agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa), per favorire gli investimenti esteri qualificati in Italia e rafforzare l'a ...ansa

Alimentaria & Hostelco 2024 in arrivo con grandi novità: Cresce l’attesa per l’edizione 2024 di Alimentaria & Hostelco, evento fieristico che si terrà dal 18 al 21 marzo presso la sede della Gran ...largoconsumo.info