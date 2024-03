Inter | nuovi soldi in arrivo | cambio sponsor per la prossima stagione

(Di venerdì 8 marzo 2024), possibile nuovoda 30 milioni a partire dallae dovrebbe prendere il posto di Paramount Betsson Group manda un altro segnale che avvicina la fumata bianca comeprincipale dell’dalla. La multinazionale svedese delle scommesse ha lanciato una nuova piattaforma in Italia, Betsson.it, che si aggiunge al brand attivo nel nostro Paese da oltre un decennio: StarCasinò. Una simmetria che potrebbe presto essere replicata in Italia sulle maglie dell’. La mossa di Betsson va nella direzione della presenza del nome della capogruppo al posto di Paramount, in scadenza al prossimo 30 giugno. Lo scrive Tuttosport.

Costa troppo per l’Inter e lo prende la Juve: 40 milioni: Strada libera per i bianconeri, che possono provare a chiudere in estate per Khephren Thuram a 40 milioni più bonus ...interlive

La nuova stoccata di Lukaku all’Inter: “Tanta gente non sa una cosa”: Lukaku fa riferimento alla scorsa estate, quando sembrava destinato a vestire nuovamente la maglia dell’Inter a titolo definitivo, prima del ripensamento di metà luglio che lo ha portato nel mese ...passioneinter

San Siro, tre proposte di WeBuild a Milan e Inter: i dettagli: Domani importante summit a Palazzo Marino per discutere del futuro di San Siro: Milan e Inter ascolteranno le idee di WeBuild.milanlive