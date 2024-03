VIDEO – Inter Legends, ovazione postpartita in Georgia: Accoglienza per l’Inter e per le sue leggende in Georgia, dove è andata in scena la gara contro una selezione di leggende del calcio georgiano. A mostrarlo la grande ovazione pubblicata dai canali soc ...informazione

Inter, Julio Cesar sorpreso: 'Non me lo aspettavo da Sommer': Julio Cesar promuove Yann Sommer. L'ex portiere brasiliano dell'Inter commenta alla Gazzetta dello Sport: "Sono onesto, non mi aspettavo un Sommer così. Mi ha stupito positivamente, è una sicurezza.calciomercato

Inter, Pandev: "C'era uno che mangiava la carbonara prima di giocare. Io alla Lazio..." - VIDEO: TUTTOmercatoWEB.com foto di Daniele Buffa/Image Sport reunion in casa Inter. Tantissime leggende nerazzurre si sono ritrovate in Georgia per un'amichevole contro una rappresentativa locale. Tra i tant ...informazione