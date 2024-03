Inter e Milan | faccia a faccia con Sala e WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro

Sala: "Progetto di WeBuild entro giugno. Due strade per cedere San Siro ai club": "Erano presenti i dirigenti di Inter, Milan e WeBuild. Lo spirito è buono ma c'è da lavorare - ha dichiarato -. Il Comune accoglie la proposta di fare questa analisi pro bono e da completare entro ...fcinternews

San Siro, tutte le richieste di Inter e Milan a WeBuild: cosa emerge dopo l’incontro di oggi: Si è svolto stamattina a Palazzo Marino a Milano l'incontro tra Inter, Milan, il sindaco di Milano Beppe Sala e WeBuild per discutere di un'eventuale ristrutturazione dello stadio di San Siro.fcinter1908

Bologna: allarme Ferguson in vista dell'Inter. Come sta e il possibile sostituto: Thiago Motta rischia di dover rinunciare ad un pezzo da novanta per l`attesissima sfida di domani contro l`Inter, che segna per il suo Bologna un altro passaggio.calciomercato