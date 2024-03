Inter | con il Bologna tre ritorni dal 1?? Le idee di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’torna a giocare sabato pomeriggio alle ore 18 contro ilal Renato Dall’Ara. Simonepensa a tre rientri dal primo minuto per la formazione. RIENTRI – L’sorride perché pian piano i tasselli tornano al loro posto. Nelle ultime settimane Simoneha dovuto ovviare a diverse assenze piuttosto importanti. Il periodo no è iniziato con l’infortunio di Francesco Acerbi ed è poi proseguito con Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Questi tre saranno probabilmente titolari contro ilquesto sabato per accumulare minuti ed essere pronti così per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid. L’attenzione va quasi esclusivamente a quell’incontro, in campionato il +15 dà particolari sicurezze ed alcuni riposeranno. Il difensore ...