Intelligenza politica Anche Todde promuove Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un complimento, una valutazione positiva, se espressa da un avversario vale doppio. Una regola aurea in, confermata dal neo governatore della Sardegna, Alessandra. L'esponente grillina è stata ospite della trasmissione televisiva PiazzaPulita, su La7. E ha parlatodell'attuale presidente del Consiglio,. “No, non la invidio, ma le riconosco delle qualità. Lei è sicuramente una persona che è inda tanto tempo, quindi ha sicuramente. Io me la ricordo come ministro di Silvio Berlusconi, quando era più giovane. Nel tempo, comunque ha saputo mettere insieme leadership nel suo partito. Questo glielo riconosco senza dubbio”. #piazzapulita “...