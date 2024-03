“Inquietante” Affari tuoi | sconcerto per Amadeus | cos’è successo

(Di venerdì 8 marzo 2024) Programmi tv. “”, durante la puntata andata in onda mercoledì sera, 6 marzo 2024,ha ricevuto un regalo da parte di un gruppo di suoi fan accaniti che ha lasciato il pubblico senza parole. Scopriamo insieme che cosa èe di che si tratta.Leggi anche: Sanremo 2025, il big della Tv ha rifiutato la conduzione: ecco perché Leggi anche: “Uomini e Donne”, Barbara abbandona lo studio: c’entra Ernesto “”, una puntata da record “”, durante la puntata andata in onda mercoledì scorso, 6 marzo 2024, un gruppo di fan diha fatto un regalo al conduttore del game show di Rai Uno che ha lasciato il pubblico senza parole. La diretta di mercoledì scorso ha segnato il record ...

Affari Tuoi - sconcerto per il quadro di Amadeus : "Inquietante" - "Lo butterà a fine puntata" | Guarda. Pacchi, pacchi, pacchi. Già, siamo ancora al gioco dei pacchi, il regno di Amadeus , ossia Affari Tuoi , il format in onda su Rai 1 dopo il tiggì della rete ... (liberoquotidiano)

Terrorismo: Fdi, 'nessuno spazio per chi difende Br nelle università': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Non solo la docente Donatella Di Cesare non ha chiesto scusa per aver espresso solidarietà alla terrorista delle brigate rosse Barbara Balzerani ma ora rivendica la posizio ...affaritaliani

Dossieraggio, Cantone: “Numeri inquietanti”: Più che preoccupanti, i numeri vengono definiti “inquietanti, davvero mostruosi ... Non solo per la politica, con la Lega che è la più colpita e diffamata in questi Affari illeciti a quanto emerge. Ma ...opinione

Stroncato maxi traffico di droga. Oltre 50 misure cautelari, giro d’Affari per 1,2 milioni. Indagini partite da un delitto: Sospetti e intercettazioni dal 2021 dopo l’agguato davanti all’ex Fazenda nell’ambito di un regolamento di conti. Sodalizio tra varie etnie per trovare clienti: tra i luoghi di scambio Novi Sad, Parco ...msn