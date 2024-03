Infermiere di Misericordia pronto al debutto Rossi | Così si migliora l’assistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) AREZZO Arriva l’di. Un servizio qualificato che operi sia in sede sia, soprattutto, al domicilio dell’assistito, quindi portando ancora una volta l’opera dellanel territorio, tra la gente, in modo non concorrenziale bensì "di supporto" o "a integrazione" rispetto ai servizi del genere già messi in campo dell’Asl. "Insomma un servizio privato, a semplice richiesta diretta, che va ad affiancare quello pubblico, in sinergia con il quale poterreinfermieristica davvero a tutti quanti" spiega il governatore Pier Luigi(nella foto). Al momento ladi Arezzo ha lanciato la manifestazione d’interesse riservata a personale infermieristico in pensione per l’attivazione della ...