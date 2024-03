Indiani | piano Vis e fattore campo I playoff passano dallo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Andrea Lorentini Al netto delle prestazioni, i numeri dicono che l’ ha vinto appena due volte nelle ultime nove giornate. E ci è riuscito soltanto in casa. Il comunale sta diventando unper blindare, in anticipo, la salvezza: sei punti negli ultimi 180 minuti giocati di fronte al pubblico amico contro Recanatese e Ancona. Domenica la banda dicercherà a centrare il terzo successo consecutivo per mettersi definitivamente al riparo da brutte sorprese. Se per mantenere la categoria senza patemi può bastare così, per compiere, però, il definito salto di qualità e provare a centrare l’obiettivoserve un deciso cambio di passo lontano da San Cornelio in questo finale di campionato. All’inizio di stagione accadeva il contrario con gli amaranto che erano più performanti fuori casa ed avevano maggiori difficoltà al ...