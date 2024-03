Indian Wells | Jannik Sinner batte in due set l’australiano Kokkinakis e avanza al terzo turno

Sinner al 3° turno di Indian Wells - Kokkinakis ko in 2 set. Al debutto il numero 3 del mondo batte con un netto 6-3, 6-0 l'australiano Indian Wells (USA) - Buona la prima per Jannik Sinner . L'italiano, terza testa di ... (ilgiornaleditalia)

LIVE Cobolli-Carballes Baena - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : azzurro in campo dopo la prosecuzione di Kotov-Tabilo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-ZAPATA (4° dalle 20:00) 21:50 Amici di OA Sport, si è ... (oasport)