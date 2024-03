Indian Wells | Djokovic | “Emozionato a esserci | Sinner il più in forma”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Per Novak, assente dai campi dalla semifinale persa a Melbourne contro Jannika gennaio, quello disarà un ritorno in campo in cui alla curiosità che ne accompagnerà le prestazioni si aggiunge anche una sete di rivincita che il serbo vorrà soddisfare provando a centrare il suo sesto titolo a Tennis Paradise: “E’strano che il regista dell’Atp abbia deciso che il mio personaggio, Novak, non dovesse vincere gli Australian Open. Diciamo che non è sempre andata così, ma bisogna accettarlo – ha esorditoin conferenza alludendo al promo licenziato dall’Atp qualche settimana fa con i giocatori nelle vesti di attori alle prese con una grande fiction – Non ho fatto altro che dire a ogni persona che tutto lo show era ...