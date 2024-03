Indian Wells 2024 | Fognini vince in rimonta | fuori Errani | la pioggia ferma Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo– Fabioaccede al secondo turno didopo essere stato ad un passo dalla sconfitta. Il tennista ligure è riuscito are Bernabe Zapata Miralles chiudendo la partita in tre set, sfruttando al meglio l’interruzione perche nella notte italiana ha complicato i piani dell’ATP Master 1000 di Miami, costringendo molti incontri allo slittamento e ad una pausa forzata. Il trentaseienne di Sanremo era andato sotto nel primo set, perso 6-4 contro l’avversario spagnolo ma nel secondo aveva subito mostrato una reazione chiudendo 6-2. Il terzo però si era complicato, con uno 0-40 in battuta in svantaggio per 1-2. A quel punto unabattente si è riversata su Miami, costringendo ...