Indagati anche Lapo e Ginevra Elkann | si allarga l’inchiesta sull’eredità Agnelli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sidella famiglia. Dopo Johnla Procura di Torino ha iscritto nel registro degliil fratelloe la sorella. Secondo quanto riferisce il Corriere, sinole contestazioni: i magistrati, che coordinano le indagini del nucleo di polizia economico finanziario delle Fiamme gialle, contestano infattiil periodo temporale relativo agli anni 2016 e 2017, con importi aumentati, oltre alla ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato, perché con la successione in Svizzera non sarebbero state pagate tasse di successione in Italia Il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pubblici ministeri Mario ...

Eredità Agnelli - indagati anche Lapo e Ginevra Elkann Spunta una nuova accusa : "Truffa ai danni dello Stato". Non c'è pace per la famiglia Agnelli , l'inchiesta sull' Eredità dell'Avvocato si allarga a macchia d'olio, iscritti nel registro degli indagati anche i fratelli ... (Leggi)

Chiara Ferragni su "L'Espresso" come Joker, lei da New York: «Bellissima copertina... Sono giornate difficili»: Tra partner ingombranti, manager Indagati e dipendenti pagati poco ... La difesa di Fedez Chiara Ferragni e Fedez potranno esser anche ad un passo dal divorzio, ma i due continuano a rispettarsi e a ...ilgazzettino

Fondazione Libellula: sul luogo di lavoro cresce la violenza e la discriminazione di genere: La Survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione) 2024, dal titolo Ti Tocca condotta da Fondazione Libellula al fine d’indagare la violenza di genere ... significativa sul benessere di chi li subisce e ...ilmessaggero

Chiara Ferragni come Joker in copertina, l’influencer querela L’Espresso. Fedez difende la moglie: Chiara Ferragni, stretta tra l'inchiesta per truffa aggravata e la crisi di coppia con Fedez, decide di reagire duramente contro L'Espresso, che la mette in copertina con le sembianze di Joker.unionesarda