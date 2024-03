Incidente stradale | scontro mortale auto-scooter oggi tra Pescara e Montesilvano | la vittima è un 49enne di Silvi

(Di venerdì 8 marzo 2024)sul lungomare, al confine tra. Laè un uomo di 49 anni diche era alla guida di una moto. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla. Dei rilievi si stanno occupando le forze dell’ordine....

