Incidente mortale a Formia | perché Giuseppe non era a scuola? Parla l’avvocato della madre

Incidente mortale in Melchiorre Gioia - chi era il motociclista Alessandro Brunello : campione di sollevamento pesi e preparatore atletico. Milano – L'amore per il sollevamento pesi . Il percorso prima da atleta e poi da tecnico federale, che nel 2021 gli era valso la Palma di bronzo, prestigioso ... (ilgiorno)

Dipendente comunale indagato per truffa a Noto: il Gip archivia il caso: Indagato per truffa per essersi allontanato in orario di lavoro senza aver timbrato l’uscita, il procedimento penale è stato archiviato su richiesta avanzata dal Pm e accolta dal Gip del Tribunale di ...siracusanews

Tik Tok, la mortale tendenza del deodorante: non lo fate mai a casa: Se pensi che le sfide su TikTok siano solo innocui giochi, potresti ripensarci. Scopri di più sulla chroming challenge.supereva

Schianto mortale, negato il patteggiamento: Il giovane andava a 205 chilometri orari quando tamponò l’auto della vittima. Per il giudice due anni sono pochi ...laprovinciapavese.gelocal