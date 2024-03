Incidente Graffignana | 45enne si taglia un dito con la motosega

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Lodi), 8 marzo 2024 - Infortunio domestico a, arriva l’elisoccorso. Nella mattinata dell’8 marzo 2024 la macchina dei soccorsi si è attivata per un infortunio domestico avvenuto a, in via Roma. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di 45 anni stava armeggiando con una, per svolgere lavoretti a casa propria, quando qualcosa è andato storto e la tagliente lama ha colpito un. Per la lesione, piuttosto importante e in fase di valutazione, l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha mandato in posto l’elisoccorso in partenza da Milano e un’ambulanza della Croce azzurra, che poi non ha trasportato il paziente. Ilè infatti stato trasferito al pronto soccorso con l’eliambulanza.