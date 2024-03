Incidente all' aeroporto di Houston | Boeing 737 Max della United Airlines esce di pista | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un altrocoinvolge un737 Max: un aereoè uscito di, finendo sull'erba all'George Bush di, secondo quanto riportato dalla Federal Aviation Administration (FAA), citata da Reuters. Fortunatamente, i 160 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio non hanno riportato ferite e sono stati rapidamente evacuati dall'aereo, accompagnati in autobus al terminal. Il volo era partito da Memphis. Laha dichiarato che l'aereo verrà spostato non appena possibile, mentre la FAA ha annunciato di avviare un'indagine sull'