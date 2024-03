Incidente ad Arese | motociclista travolge una donna in bicicletta | è gravissima e la soccorrono in coma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gravivenerdì pomeriggio in via Monte Resegone ad, in provincia di Milano. Intorno alle 17.30 unadi 67 anni è stata travolta da una moto mentre andava ine sbalzata per alcuni metri. Le sue condizioni sono estremamente critiche. Il conducente della moto si è fermato per aiutare la sessantasettenne e ha chiamato il 118. Il personale di soccorso è arrivato sul posto poco dopo, l’ha intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Laha riportato un forte trauma cranico ed è in. Non è chiara al momento la dinamica dell’e le eventuali responsabilità del, ma sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri di Rho.