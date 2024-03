Incidente a Taranto | auto contro palo nella notte | gravi 4 ragazze

(Di venerdì 8 marzo 2024), 08 mar. - (Adnkronos) - Quattro giovani donne sono rimaste ferite, in modo grave, in unstradale avvenuto sta, in via Mediterraneo a. Sono ricoverate in ospedale. Due lemobili coinvolte: una Fiat 500 e una Opel Corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai carabinieri Una delle due vetture, quella a bordo della quale c'erano le, ha finito la sua corsaun. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato in codice rosso le giovani al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

