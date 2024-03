Inchiesta Perugia | Renzi | ‘chi entra in nostri database fa furto con scasso’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “E’ uno scandalo clamoroso. Mi fa sorridire perché questa denuncia io l’ho fatta nel 2019 perché il primo episodio è del 2019. Bucare unper prendere dati per ricattare o fare danno di immagine, si verifica su di me a Firenze , io denuncio ma tutto è stato archiviato… Isono lo scrigno di tutti idati e chi cifacon scasso”. Così Matteoa Cinque Minuti su Rai1. L'articolo CalcioWeb.

Dossieraggio, Copasir, Sos, Dnaa: ecco il glossario delle parole chiave dell'Inchiesta di Perugia: “Dossieraggio” è il nome della vicenda esplosa una settimana fa e che fa capo all’Inchiesta che la Procura di Perugia ha deciso di aprire. Questa è senza dubbio ...corriereadriatico

MINISTRO CROSETTO * DOSSIERAGGIO: « COMMISSIONE PARLAMENTARE D’Inchiesta, PIENAMENTE CONCORDE CON LA NECESSITÀ DI ISTITUIRLA: “Sono convinto che sia molto importante portare avanti il percorso di audizioni, di lavoro e di analisi che la commissione antimafia ed il Copasir hanno iniziato, a seguito della richiesta di audizion ...agenziagiornalisticaopinione