(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Chi c’è dietro lo sapremo alla fine. Oggi c’è una proposta intelligente del ministro. Io non la penso come il centrodestra ma quandopropone unad’fa una proposta sacrosanta. Su questo noi siamo a disposizione”. Così Matteoa Cinque Minuti su Rai1. L'articolo CalcioWeb.

**Inchiesta Perugia : legali Gravina - ‘ascoltato da procura Roma su sua richiesta’**. Roma , 6 mar. (Adnkronos) – ?In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato ... (calcioweb.eu)

**Inchiesta Perugia : Lega - 'giallo su dossier sui fondi partito - è attacco a democrazia'**. Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Un dossier sui finanziamenti della Lega finito nei cassetti della Dna - che pure non aveva competenza - e non è stato trasmesso ad ... (liberoquotidiano)

**Inchiesta Perugia : Renzi - 'bene Nordio su commissione inchiesta - noi ci siamo'**. Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Chi c'è dietro lo sapremo alla fine. Oggi c'è una proposta intelligente del ministro Nordio . Io non la penso come il centrodestra ... (liberoquotidiano)

Inchiesta Perugia: Renzi, 'chi entra in nostri database fa furto con scasso': Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "E' uno scandalo clamoroso. Mi fa sorridire perché questa denuncia io l'ho fatta nel 2019 perché il primo episodio è del 2019. Bucare un database per prendere dati per ricat ...lanuovasardegna

Dossieraggio, Copasir, Sos, Dnaa: ecco il glossario delle parole chiave dell'inchiesta di Perugia: “Dossieraggio” è il nome della vicenda esplosa una settimana fa e che fa capo all’inchiesta che la Procura di Perugia ha deciso di aprire. Questa è senza dubbio ...corriereadriatico

MINISTRO CROSETTO * DOSSIERAGGIO: « COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA, PIENAMENTE CONCORDE CON LA NECESSITÀ DI ISTITUIRLA: “Sono convinto che sia molto importante portare avanti il percorso di audizioni, di lavoro e di analisi che la commissione antimafia ed il Copasir hanno iniziato, a seguito della richiesta di audizion ...agenziagiornalisticaopinione