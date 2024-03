Inchiesta Perugia | Gasparri | ‘Scarpinato dice assurdità per difendere suoi errori’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Essere insolentiti da Scarpinato é un onore perché io con un personaggio del genere non ho nulla a che fare. Gli posso dare lezioni di senso delle Istituzioni e gli dimostrerò sul campo tutti gli errori che ha fatto, anche nelle vicende che riguardano l’mafia-appalti. Scarpinato non può dare lezioni a nessuno. Offende anche Berlusconi, criticando la Meloni per avere decretato il lutto nazionale in occasione della scomparsa di un leader della politica e delle Istituzioni come è stato Berlusconi. Scarpinatosciocchezze anche quando parla di depotenziamento degli strumenti antimafia che, invece, sono stati rafforzati dal centrodestra”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio.“É stato il centrodestra, con i governi Berlusconi, a rafforzare 41 bis e ad introdurre nuove ...