Inchiesta Onu conclusa | Mahsa Amini uccisa dalle violenze fisiche della polizia iraniana

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel rapporto al Consiglio per i diritti umani si legge che l’Iran ha fatto “un uso non necessario e sproporzionatosua forza letale” per reprimere le manifestazioni scoppiate dopo la morteragazza, rea di non indossare correttamente il velo islamico