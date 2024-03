' In imprese Confcooperative governance sempre più femminile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Con il 61% di lavoratrici donne, il 42% dei soci e il 27,2% dicon donne alla guida, ledicontribuiscono all'empowerment. Non è un punto di arrivo, ma di partenza per mettere concretamente in pratica il messaggio lanciato dall'Onu in occasione della Giornata internazionale della donna "Investire nelle donne: accelerare il progresso". Un programma che individua cinque aree chiave per garantire che le donne non siano lasciate indietro". Lo evidenzia Anna Manca, vicepresidente die presidente della Commissione dirigenti donne dell'organizzazione. "Bisogna moltiplicare gli sforzi per renderepiù compatibile il lavoro con gli impegni familiari perché nessuna donna debba scegliere tra la propria ...