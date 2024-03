(Di venerdì 8 marzo 2024)12.312 le imprese femminili attive in provincia di Varese, ovvero il 21,1% del totale. Il dato emerge da un’analisi condotta dalla Camera di Commercio, che fa un focus anche sui liberi professionisti. Dei 28.905 che si stima operino sul territorio in base alla media lombarda le donne corrispondono al 35,6%, ovvero circa 10.300.impegnate prevalentemente nei settori della sanità e dell’assistenza sociale, nell’area legale e in quella amministrativa. "Molte professioni - sottolinea Paola Castiglioni, commercialista e rappresentantelibere professioni nel consiglio di Camera di Commercio Varese - stanno vedendo aumentare la componente femminile: la normativa che incentiva la nostra presenza nei Cdaimprese ci ha dato una spinta significativa. Di non minor rilievo, la crescente importanza della ...

Sarte e donne falegname: quante sono e cosa fanno le artigiane a Monza e in Brianza: Sempre in Brianza sono 49 Imprenditrici del settore legno arredo. Globalmente il dato delle artigiane è leggera ascesa, tranne a Milano dove è stabile, compensato dalla crescita delle ditte in gonna ...monzatoday

Imprenditrici delle Prealpi. Le quote rosa sono il 21%: La Camera di Commercio fa un focus anche sui liberi professionisti. Dei 28.905 che operano sul territorio le donne corrispondono al 35,6%.ilgiorno

