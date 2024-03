Imperfetto sconosciuto Il nuovo libro del notaio Tommasi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Domani alle 16 appuntamento con l’autore Enricoper la presentazione del suoromanzo. “Unsconosciut“ è il titolo del quartodi, originario del Cilento, arrivato a Milano per seguire gli studi giuridici, a Nova da 25 anni come. L’autore ha esordito con il romanzo “I ragazzi della via Boeri“ nel quale raccontava la sua esperienza in quel convitto che offriva anche un pasto caldo ai senza tetto. Quindi, nel 2020 è stata la volta de “L’inganno della lentezza“ diario del cammino sulla via Francigena. Nel 2022 con Morellini editore, “La nostra estate migliore“. Dialoga con l’autore la giornalista Giusy Taglia. L’incontro si terrà in Villa Brivio, piazzetta Vertua Pinetti 4, ingresso libero. V.T.