Impagnatiello | VIDEO del baby shower mostrato in aula | lui piange | Giulia era già stata avvelenata da mesi

Il VIDEO della festa per Thiago proiettato in aula al processo per l'omicidio di Giulia Tramontano: Giulia scherza, sorride, immagini inedite mostrate durante la testimonianza della mamma di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza. In quei giorni, secondo l'accusa, Impagnatiello la stava avvele ...rainews

Giulia Tramontano, in aula le bugie e gli inganni di Alessandro Impagnatiello: Le «bugie» e gli «inganni» di Alessandro Impagnatiello sono stati portati tutti davanti alla Corte d’Assise di Milano.stylo24

Al processo Impagnatiello il VIDEO della festa per il nascituro: l'imputato lo guarda e piange: Nel VIDEO, girato il 17 marzo 2023, Giulia Tramontano e il compagno svelano il sesso del bambino che lei porta in grembo. Due mesi dopo lui la uccise ...video.corriere