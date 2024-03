(Di venerdì 8 marzo 2024) "quindi?", "Anche, tutti e tre". Alle 22.30 del 27 maggio, pocoaver ammazzato la compagnaTramontano incinta al settimo mese, Alessandroassicurava alla collega 23enne, con cui aveva una relazione parallela, che il giorno seguente avrebbero parlato tutti insieme. Quel pomeriggio stesso le due donne si erano date appuntamento per confrontarsi sulle "bugie" e gli "inganni" dell'ex barman,essersi sentite su WhatsApp e aver raccolto le "prove" del reciproco tradimento. Un incontro al qualeaveva deciso di non partecipare, nonostante fosse stato lui stesso a proporre l'idea per primo. "Nea voce tutti insieme", scriveva intorno alle 15 all'amante, per poi tornare sul discorso soltanto ...

Processo Impagnatiello - in aula le foto del cadavere di Giulia e le ricerche sul veleno. Un testimone : «Quel rumore di trascinamento 3 giorni dopo il delitto». Il piano per avvelenare Giulia Tramontano con in grembo il loro bimbo, poi mutato nel brutale assassinio. È entrato nel vivo il Processo in corso a Milano in ... (leggo)

Impagnatiello dopo l'omicidio, 'domani parliamo con Giulia': "Domani quindi", "Anche domani, tutti e tre". Alle 22.30 del 27 maggio, poco dopo aver ammazzato la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese, Alessandro Impagnatiello assicurava alla ...ansa

Le chat tra Giulia Tramontano e l’altra donna di Impagnatiello: “Lui pensa che siamo stupide”. L’indizio lasciato in auto per la vittima: Milano, in uno dei messaggi la collega 23enne con cui il barman aveva una relazione parallela rivela a Giulia di aver messo un burro cacao nell’auto per avvertirla del pericolo ...ilgiorno

Giulia Tramontano, l'ultima chat prima di morire e il test del dna falso: «Impagnatiello è da ospedale psichiatrico»: «Ma per caso hai perso tu un Labello bordeaux in macchina», chiedeva in chat Giulia Tramontano alla ragazza con cui il compagno Impagnatiello aveva una relazione parallela.ilmattino