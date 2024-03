Immersione notturna nel laghetto di Godego | gravissimo un subacqueo 60enne | ricoverati i due compagni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Castelfranco Veneto (Treviso), 8 marzo 2024 – Grave incidente nel corso di un’organizzata da un gruppo di subacquei amatoriali neldi, un’ex cava allagata e profonda circa 30 metri poco fuori il centro abitato di Castelfranco Veneto. I carabinieri della localea sono intervenuti nella tarda serata di ieri nello specchio d’acqua in via Pagnana assieme ai sanitari del 118 per soccorrere tre subacquei amatoriali. Il gruppetto, poco prima della mezzanotte, aveva accusato difficoltà nella risalita dalunUndel veronese è stato ricoverato in condizioni molto gravi in camera iperbarica all'ospedale di Marghera (Venezia), gli altri ...