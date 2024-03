Il Viminale stanzia 900 mila euro in favore delle vittime di femminicidio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comitato di solidarietà per ledei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal commissario Felice Colombrino, ha dedicato una seduta alle donnedi femminicidi e di violenze sessuali. Il Comitato di solidarietà, in una sessione straordinaria che per l'occasione era composto da rappresentanti in prevalenza donne, ha concesso la somma complessiva di oltre 900a beneficio didi femminicidi e di violenze sessuali che hanno subito violenza fisica e alle quali è stato riconosciuto un contributo di natura economica per far fronte alle difficoltà con cui sono costrette a confrontarsi a seguito di tali gravi reati. In particolare, il Comitato, costituito da rappresentanti dei ...