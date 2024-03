Il torneo di calcio femminile a cinque dà il via a un’intera settimana di eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lodi risponde “presente“ alla ricorrenza annuale nel segno delle donne, proponendo un ciclo diche non si limitano alle ventiquattr’ore dell’8 marzo bensì si sviluppano per tutto il mese. Oggi dalle 8.30 alle 13 al campo daOratorio San Bernardo ci sarà il secondo Memorial Boccalini- GFC,discolastico provinciale di squadre a 5, con le studentesse di diverse scuole medie e superiori del Lodigiano. Ilè dedicato alle sorelle Boccalini, che nel 1933 fondarono la prima squadra diriconosciuta dal Coni proprio a Lodi. Alle 21 invece al Teatro alle Vigne andrà in scena “Drama Queen“, spettacolo comico con Laura Formenti che racconta di una vita anticonvenzionale. Per domani dalle 9 alle 13 ...