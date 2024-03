Il Tesla Cybertruck è lo zimbello della rete

A voi il Rivian R2, il SUV elettrico che sfida la Tesla Model Y: La Rivian R2 è il nuovo SUV completamente elettrico del marchio, che fungerà da punto di ingresso economico nel marchio. Arriva in Europa a metà 2026.insideevs

Tesla Cybertruck bloccato in spiaggia: gomme sgonfiate per riportarlo in strada: Un Cybertruck è rimasto bloccato nella sabbia di Marina Bay: per un veicolo così pesante, per giunta con le gomme gonfie, era inevitabile.auto.everyeye

il test di velocità di ricarica di Cybertruck da 800 V restituisce una curva deludente, lontana dai 20 minuti di cui si parlava nel V4: Il tempo di ricarica Cybertruck promesso 'sotto i 20 minuti' su un Supercharger Tesla V4 da 350 kW potrebbe non essere raggiunto con l'attuale curva della batteria 4680, a quanto pare.notebookcheck