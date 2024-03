Il sound di ’Stabbiolo’ Musica per la capitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) C’è tutta la Valdichiana nel progetto candidato a vincere il titolo didella cultura 2026 ma c’è anche un pezzo di cuore Sarteanese. Il dossier dal titolo ‘Valdichiana, seme d’Italia’ si fregia di un’opera di videoarte dell’artista Giuseppe Ragazzini. Un video onirico ed emozionante che lui stesso ha presentato alla commissione presso il Ministero della Cultura. Ha raccontato il suo forte legame con Sarteano, luogo dove è cresciuto e si è formato negli anni più importanti della sua adolescenza. Il video racconta di un seme che si apre in una mano e dà i suoi frutti, quelli della natura e quelli dell’arte. La storia tocca i dieci comuni della Valdichiana evidenziando la ricchezza di ognuno come un fil rouge che accompagna un viaggio immaginario fino a toccare tutti i luoghi in un cuore illusorio. A fare da cornice alla poesia delle immagini c’è tutta la ...