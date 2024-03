Il sindaco di Sesto San Giovanni | «Le donne islamiche non ritirano gli atti del comune per motivi religiosi»

(Di venerdì 8 marzo 2024) IldiSanRoberto Di Stefano dice che alcunidelnon vengono notificati perché lemusulmane non aprono la porta di casa ai messi del municipio. Il problema non si verifica quando a consegnare gliè una donna. Dalle pagine milanesi del Corriere della Sera Di Stefano dice che ancheimportanti rimangono non notificati perché «i messi comunali non vengono ricevuti dallemusulmane a causa delle imposizioni di tipo religioso che impediscono loro di aver contcon uomini». Secondo Di Stefano, nel centro che conta 80mila abitanti di cui 13 mila stranieri registrati, il problema delle notifiche respinte «per» ha ...

Rotatoria per una cesenate. La donna che tentò di salvare mamma e figlia ebree dal lager: Clara Lelli Mami Righi, trasferita ad Este, strappò ai carabinieri il permesso di ospitarle a casa sua dopo l’arresto, ma poi furono deportate ad Auschwitz. Il comune veneto le intitola una rotonda.msn

’Dalla parte di lei’, evento in libreria: Il libro "Ester e le altre. Donne di Sesto Fiorentino" racconta la storia di più di venti donne del passato, presentate da donne attuali del territorio. Sarà presentato domani alla libreria Rinascita, ...msn