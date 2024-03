Il Senato approva l’espansione del fondo per le vittime dell’esposizione ai rifiuti nucleari

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilvota per ampliare ildelleaiGiovedì ilhato una legge bipartisan che estende il risarcimento federale alledi contaminazione nucleare causata dal governo. Il voto 69-30 potrebbe portare a una maggiore giustizia per chi è stato danneggiato dagli esperimentidel passato. Un provvedimento atteso da tempo La legge revisionerebbe una normativa esistente per includere non solo coloro che hanno subito gli effetti diretti delle armi, ma anche le cosiddette “downwinders” – individui vivi in aree colpite dai test, precedentemente esclusi dalla compensazione federale. La revisione ...

Francia - il Senato approva l’inserimento dell’aborto in Costituzione. l’inserimento nella Costituzione francese della “libertà garantita” all’aborto ha superato il 28 febbraio l’ostacolo principale con il via libera del Senato , ... (Leggi)

Ineleggibili nei Consigli regionali, approvato in commissione l’emendamento Lotito per salvare meloniani e forzisti: La “salva ineleggibili” è stata approvata dalla commissione Affari costituzionali del Senato e adesso si attende il voto in aula. È riuscito il blitz dei Senatori forzisti, Claudio Lotito e Dario Dami ...ilfattoquotidiano

Alabama, il Senato 'taglia' casinò e scommesse dalla legalizzazione del gioco: Una commissione del Senato dell'Alabama ha dato il via libera a una versione ... come invece era previsto nella versione approvata alla Camera. Essa includeva piani per le scommesse sportive e la ...gioconews

Sì della commissione Senato ad emendamento su firme per Europee: La Commissione Affari costituzionalid el Senato ha approvato nella seduta notturna di ieri l'emendamento di Fdi che modifica il regime delle esenzioni della raccolta di firme per le prossime elezioni ...ansa