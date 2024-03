Il ristorante serve ghiaccio secco ai clienti come digestivo a fine pasto e loro iniziano a vomitare sangue | arrestato il proprietario del locale

Un ristorante di Singapore serve petto di pollo ottenuto da carne coltivata. A Singapore c’è una grande novità mondo della ristorazione, e la protagonista è la carne coltivata in laboratorio. Huber’s Butchery and Bistro è il primo ... (quifinanza)

“Sono stato in un ristorante che serve pollo crudo e l’ho assaggiato - non sapeva di pollo. Ecco cosa sembra…” : la recensione del food blogger diventa virale. Avete mai pensato di mangiare pollo crudo? In barba alla food Standards Agency (FSA) che mette in guardia dal pericolo di intossicazione alimentare e ... (ilfattoquotidiano)