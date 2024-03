Il rilancio di SkyAlps? Manca un Atr E Aeroitalia è prorogata a fine mese

Roma, Milano e Napoli: Aeroitalia assicura le rotte fino al 31 marzo: Voli di continuità garantiti almeno fino al 31 marzo al Sanzio: se ne occuperà ancora Aeroitalia, che ha comunicato la proroga fino a fine mese ...corriereadriatico

Alex Spinato (Ceo SkyAlps): «Per il Sanzio pronto un solo aereo, rimoduliamo l'offerta ma restiamo 45 giorni»: Alex Spinato, Ceo di SkyAlps: siete arrivati anche voi nella giostra della continuità territoriale marchigiana. Qual è la proposta che avete rivolto ad Enac «Attualmente ...corriereadriatico

Aeroporto Sanzio, offerta di Sky Alps a Enac per i voli di continuità per Fiumicino e Linate. «Valuteremo, commissione costituita oggi»: ANCONA - Un'unica offerta per le sole rotte Ancona-Fiumicino e Ancona-Linate, e viceversa. L'ha fatta pervenire Sky Alps ad Enac che, ora, ...msn